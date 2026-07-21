В Тамбовской области подростки обокрали гараж пенсионера

Фото УМВД России по Тамбовской области

В полицию Кирсановского округа обратился житель поселка Краснослободский, сообщивший о краже бензопилы и рыболовного инвентаря.

78-летний пенсионер рассказал, что обнаружил пропажу строительного инструмента и чехла с рыболовными принадлежностями, хранившихся в гараже. При этом внешние признаки взлома отсутствовали.

Под подозрением полицейских оказались подростки 15 и 16 лет. Молодые люди признались, что проникли в гараж пенсионера, воспользовавшись отсутствием владельца, и унесли рыболовные снасти, а затем бензопилу. Ключ они нашли в условном месте.

- Молодые люди указали на места, где они спрятали похищенное имущество, не успев им распорядиться, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело.