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НовостиОбщество21 июля 2026 12:17

В Тамбове пройдет ярмарка мёда

Торговля развернется в городском парке культуры и отдыха с 1 по 20 августа
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Тамбовчане смогут купить мед и лекарственные травы

Тамбовчане смогут купить мед и лекарственные травы

С 1 по 20 августа в городском парке культуры и отдыха Тамбова состоится ярмарка меда. Она будет работать ежедневно с 8:00 до 18:00.

Гости и жители города смогут продегустировать и приобрести более десятка сортов мёда: цветочный, черноклен, гречишный, липовый, лесной и другие. Также в продаже будут представлены продукты пчеловодства — воск, перга и прополис.

- В этом году участниками ярмарки станут не только пасечники, но и сборщики лекарственных трав. Посетители смогут купить травяные сборы из чабреца, липы, душицы, иван-чая, мяты, мелиссы и других растений, – говорят организаторы мероприятия. - Вход на ярмарку свободный.