В Тамбове руководители фирмы, уклонившиеся от уплаты 283 млн рублей налогов, приговорены к принудительным работам

В Тамбовской области вынесен приговор по делу об уклонении от уплаты налогов.

По данным объединенной пресс-службы судов Тамбовской области, учредитель и генеральный директор ООО умышленно включили в налоговые декларации ложные сведения по НДС за 2018-2020 годы. Так они уклонились от уплаты налогов на сумму более 38 млн рублей.

- Кроме того, подсудимый, управляя обществом, умышленно включил ложные сведения в налоговые декларации за 2018-2020 годы и уклонился от уплаты НДС на сумму свыше 245 млн рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Октябрьским районным судом города Тамбова подсудимые приговорены к 3 и 4 годам принудительных работ.

Уточняется, что на имущество учредителя и организации наложены аресты.