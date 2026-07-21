В Мичуринске запланировано отключение газа

В Мичуринске связи с планируемым проведением работ по подключению к сети газораспределения будет временно прекращена поставка газа в многоквартирные жилые дома №45Г и №45Г/1 по ул. Липецкое шоссе с 8:00 28 июля до 17:00 29 июля.

- По всем интересующим вопросам, касающимся сроков подключения или технических нюансов, можно обратиться по телефонам экстренных и справочных служб: 104 (круглосуточная аварийная служба), а также по номерам 8 (47545) 4-10-60 и 8 (47545) 4-10-45 (филиал №2 АО «Газпром газораспределение Тамбов» в поселке Коммунар), – сообщает администрация наукограда.