В Тамбовской области на волю выпустили трех соколов-балобанов

Птиц привезли из питомника

Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора и Центра охраны хищных птиц «Русский сокол» выпустили в естественную среду обитания трех балобанов. Птицы поселились в Первомайском муниципальном округе.

Птенцов вырастили специалисты питомника заповедника «Галичья гора» в Липецкой области в рамках работы по сохранению и увеличению популяции вида.

- Балобан — редкий сокол, занесенный в Красную книгу Российской Федерации, – напоминает пресс-служба ЦЧМУ Росприроднадзора. - Около 50 лет назад этот вид полностью исчез с территории Тамбовской области.

Фото пресс-службы ЦЧМУ Росприроднадзора