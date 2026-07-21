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НовостиОбщество21 июля 2026 11:23

В Тамбовской области на волю выпустили трех соколов-балобанов

Птиц вырастили в липецком заповеднике «Галичья гора»
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Птиц привезли из питомника

Птиц привезли из питомника

Сотрудники Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора и Центра охраны хищных птиц «Русский сокол» выпустили в естественную среду обитания трех балобанов. Птицы поселились в Первомайском муниципальном округе.

Птенцов вырастили специалисты питомника заповедника «Галичья гора» в Липецкой области в рамках работы по сохранению и увеличению популяции вида.

- Балобан — редкий сокол, занесенный в Красную книгу Российской Федерации, – напоминает пресс-служба ЦЧМУ Росприроднадзора. - Около 50 лет назад этот вид полностью исчез с территории Тамбовской области.

Фото пресс-службы ЦЧМУ Росприроднадзора

Соколов отпустили в Первомайском округе

Соколов отпустили в Первомайском округе