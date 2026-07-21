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НовостиОбщество21 июля 2026 11:20

В Тамбове работы по обновлению дорожной разметки выполнили на 66%

Специалисты используют термопластик и краску
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Тамбова

Фото администрации города Тамбова

В Тамбове на 66% выполнены работы по обновлению дорожной разметки. Об этом сообщает администрация города.

- Из запланированных 64 тысяч квадратных метров на сегодняшний день нанесено уже 42 тысячи, - отметили в руководстве областного центра.

Работы проводятся на 197 улицах общей протяженностью 272,5 километра с 19.00 до 7.00, чтобы не мешать движению транспорта.

Специалисты используют два типа материалов. На участках с высокой транспортной нагрузкой применяется более износостойкий термопластик.

Пластичные материалы использовались на площади около 13 тысяч квадратных метров на улицах Советской, Интернациональной, Набережной, Рассказовском шоссе, бульваре Энтузиастов, Агапкина, Пролетарской, Астраханской, Чичерина, Свободной и Агапкина.

Краска использована на улицах Гастелло, Авиационной, 40 лет Октября, Бастионной, Московской, Лермонтовской, Чичканова, Степана Разина, Защитной, Менделеева, Базарной и других.