В Тамбове работы по обновлению дорожной разметки выполнили на 66%

Фото администрации города Тамбова

В Тамбове на 66% выполнены работы по обновлению дорожной разметки. Об этом сообщает администрация города.

- Из запланированных 64 тысяч квадратных метров на сегодняшний день нанесено уже 42 тысячи, - отметили в руководстве областного центра.

Работы проводятся на 197 улицах общей протяженностью 272,5 километра с 19.00 до 7.00, чтобы не мешать движению транспорта.

Специалисты используют два типа материалов. На участках с высокой транспортной нагрузкой применяется более износостойкий термопластик.

Пластичные материалы использовались на площади около 13 тысяч квадратных метров на улицах Советской, Интернациональной, Набережной, Рассказовском шоссе, бульваре Энтузиастов, Агапкина, Пролетарской, Астраханской, Чичерина, Свободной и Агапкина.

Краска использована на улицах Гастелло, Авиационной, 40 лет Октября, Бастионной, Московской, Лермонтовской, Чичканова, Степана Разина, Защитной, Менделеева, Базарной и других.