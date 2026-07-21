В Тамбовской области работают 167 АЗС: ситуация с бензином в регионе на 21 июля

По данным министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Тамбовской области, утром 21 июля в регионе продажу топлива осуществляют 167 автозаправочных станций.

Бензин АИ-92 можно приобрести на 141 станциях, АИ-95 – на 119, дизельное топливо – на 160. Все три вида топлива есть на 110 заправках. Ещё на 47 АЗС реализация топлива потребителям временно не осуществляется.

Фактическое время работы каждой АЗС зависит от количества имеющегося топлива и уровня спроса.

Всего в Тамбовской области насчитывается 214 автозаправочных станций, в том числе 44 АЗС сети «Роснефть» и 8 АЗС сети «Лукойл».

Перечень работающих автозаправочных станций с информацией о наличии топлива размещён на сайте регионального правительства в разделе «Это важно», – напоминают в пресс-службе правительства Тамбовской области.