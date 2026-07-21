В Котовске возможны перебои с водоснабжением из-за аварии на электросетях

В Котовске возможны перебои с водой из-за проведения аварийных работ на электросетях. Об этом информирует администрация города.

Уточняется, что авария произошла на кабельных линиях. На время аварийно-восстановительных работ в некоторых районах города нарушилась работа систем водоснабжения.

В настоящее время в Котовске организован подвоз воды. В ближайшее время ее можно получить по следующим адресам:

- ул. Посконкина, 28а - 13.00;

- ул. 9-й Пятилетки, корпус средней школы №3 - 13.40;

- ул. 9-й Пятилетки, 1 - 14.20.