Тамбовчанин получил судимость и штраф за уклонение от уплаты налогов

В суде вынесли приговор жителю Староюрьевского округа, которого признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

Государственный обвинитель доказал, что мужчина, являясь индивидуальным предпринимателем, указал в налоговых декларациях за 2023-2024 годы заведомо ложные сведения о показателях своей финансово-хозяйственной деятельности при наличии полученного дохода в размере свыше 120 миллионов рублей. В результате он уклонился от уплаты налога более, чем в 7,5 миллиона рублей.

Вину преступлении фигурант признал.

- Суд приговорил предпринимателя к штрафу в размере 150 тыс. рублей, – сообщает прокуратура Тамбовской области. - Также судом удовлетворен иск региональной прокуратуры о взыскании с осужденного более 7,5 миллиона рублей.