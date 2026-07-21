В тамбовском суде отменили условный срок жителю столицы

25-летний житель Москвы, отбывавший наказание в исправительном учреждении Тамбовской области, в мае добился условно-досрочного освобождения. Рассказовский районный суд принял такое решение, хотя рнее мужчина был осуждён на 3 года за мошенничество.

Прокуратура обжаловала это решение — осуждённый так и не погасил ущерб в размере более 5 миллионов рублей, а его исправление оставалось под вопросом.

Тамбовский областной суд согласился с доводами надзорного ведомства и отменил постановление.

- Мужчина продолжит отбывать срок в колонии общего режима, – сообщает прокуратура Тамбовской области.