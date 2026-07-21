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НовостиПроисшествия21 июля 2026 8:57

В Тамбовской области водитель микроавтобуса врезался в мотоцикл под управлением подростка

15-летний мальчик оказался в больнице
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В больнице оказался 15-летний подросток

В больнице оказался 15-летний подросток

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 20 июля в 19 часов 30 минут в районе дома №2 по улице Молодежная села Чащино Мучкапского муниципального округа. 79-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva» при движении прямо на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу движущемуся справ мотоциклу «Motoland» под управлением 15-летнего подростка, который не имел прав.

- В результате аварии водителя мотоцикла с многочисленными травмами доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.