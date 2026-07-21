Тамбовчанка, пытавшаяся обмануть мать участника СВО, получила условный срок

Фото прокуратуры Инжавинского района

Прокуратура Инжавинского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 42-летней женщины. Местную жительницу признали виновной в присвоении денег.

В 2025 году мать участника специальной военной операции передала подруге на хранение крупную сумму денег, а после забирала свои средства по частям. В апреле 2026 года женщина забрала оставшиеся деньги и вскоре заметила подмену.

- Оказалось, что 400 тысяч рублей заменены на билеты «Банка приколов», - рассказали в прокуратуре Инжавинского района.

Фигурантка признала вину, раскаялась и возместила 10 тысяч рублей. Ее приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно. Также ей предстоит возместить оставшиеся 390 тысяч рублей.