В Тамбовской области насмерть сбили пешехода

Пешеход зачем-то стоял на дороге Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария со смертельным исходом произошла 20 июля в 3 часа 25 минут в районе дома №64 по улице Октябрьской города Жердевка. 20-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 39-летнего мужчину, который находился на дороге и не собирался ее переходить.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи при транспортировке в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.