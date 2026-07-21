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НовостиПроисшествия21 июля 2026 6:57

В Тамбовской области насмерть сбили пешехода

39-летний мужчина находился на дороге и не собирался ее переходить
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Пешеход зачем-то стоял на дороге

Пешеход зачем-то стоял на дороге

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария со смертельным исходом произошла 20 июля в 3 часа 25 минут в районе дома №64 по улице Октябрьской города Жердевка. 20-летний водитель автомобиля «Лада Приора» сбил 39-летнего мужчину, который находился на дороге и не собирался ее переходить.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в автомобиле скорой медицинской помощи при транспортировке в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Сбитый мужчина скончался по дороге в больницу

Сбитый мужчина скончался по дороге в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.