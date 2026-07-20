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НовостиОбщество20 июля 2026 14:05

Житель Тамбова пожаловался в прокуратуру на отсутствие капитального ремонта в своем доме

Надзорное ведомство через суд обязало провести работы в здании на Советской
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратурой Октябрьского района Тамбова проведена проверка по обращению инвалида 1 группы. Мужчина, живущий в многоэтажке на улице Советской областного центра, сообщил о необходимости капитального ремонта его дома.

Как выявило обследование здания, оголовки вентиляционных каналов на его кровле имеют повреждения кирпичной кладки, в стыковых соединениях кровельного материала с дымовентиляционными каналами образовались щели.

- На фасаде дома имеются повреждения отделочного слоя в виде трещин различной глубины, - отметили в прокуратуре Октябрьского района города Тамбова.

При этом в сроки, установленные региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, ремонт многоэтажки не был проведен.

Прокуратура обратилась в суд с иском, требуя обязать уполномоченный орган провести в здании ремонт.

Суд удовлетворил данные исковые требования.