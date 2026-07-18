В Тамбовской области подвели итоги рейдов «Встречная полоса»

В Госавтоинспекции Тамбовской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Встречная полоса», направленного на профилактику дорожно-транспортных происшествий связанных с выездом на полосу встречного движения В течение всего периода проведения операции инспекторы ДПС несли службу в усиленном режиме. Дополнительные наряды

выставили на загородных трассах, улицах городов и муниципальных округов, а также в местах, где ранее фиксировались подобные ДТП.

За период проведения мероприятия (14, 15 и 16 июля) было задействовано 346 сотрудников полиции, из них 290 –Госавтоинспекции и 57 сотрудников других служб. Организовано ипроведено 89 целевых мероприятий, в том числе 45 – в форме «скрытого» патрулирования.

К административной ответственности привлекли 246 водителей, совершивших выезд на полосу встречного движения, из которых 160 по части 4 и 5 ст.

12.15 КоАП РФ.