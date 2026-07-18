В аварии в Тамбовской области погибла семья из Воронежа

Все, находившиеся в иномарке, погибли на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Трагедия, в которой погибла семья из Воронежа, произошла 17 июля в 20 часов 15 минут на 56 километре автодороги Тамбов-Пенза на территории Рассказовского муниципального округа Тамбовской области. Водитель автомобиля BMW X5, 44-летний житель Воронежа, выехал на встречную полосу там, где это не запрещено и столкнулся с фурой SITRAK C7H в составе полуприцепа-рефрижератора КРОНЕ SD под управлением 56-летнего водителя, который двигался навстречу по своей полосе движения.

В результате аварии водитель БМВ, его супруга и двое детей, 99 и 13-летние мальчики, погибли на месте дорожно-транспортного происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи. Травмы получид также водитель фуры.

Авария. Семья из Воронежа

По предварительным данным – серьезные повреждениям грузового автомобиля, а также разрыву и полной деформации кузова автомобиля BMW, одной из причин автоаварии стала высокая скорость движения. Кроме того, водитель внедорожника только за последний год более 30 раз был привлечен к административной ответственности, в основном по статье 12.9 КоАП РФ за превышение установленной скорости движения.

- Окончательные причины и условия совершения автоаварии будут установлены в рамках возбужденного по факту ДТП уголовного дела, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.