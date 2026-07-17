В Тамбове 98 человек оштрафовали за нарушение порядка парковки и торговлю в неположенном месте

В Тамбове административная комиссия за неделю привлекла к ответственности 98 нарушителей по ранее направленным протоколам. Об этом рассказали в администрации города Тамбова.

- Общая сумма наложенного административного штрафа составила 64 тысячи рублей, - отметили в городском руководстве.

53 тамбовчанина наказаны за нарушение порядка парковки на общую сумму 13,5 тысячи рублей, еще 17 человек оштрафовали 36 тысяч рублей за торговлю в неположенном месте.

Всего с начала года административная комиссия рассмотрела 1296 протоколов с общей суммой наложенных штрафов более 2 млн рублей.