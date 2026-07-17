Тамбовчанка заявила в полицию о краже, которой не было

Бондарским районным судом вынесен приговор местной жительнице, которую признали виновной в заведомо ложном доносе.

Весной 2026 года подсудимая решила отомстить своей знакомой, с которой у нее сложились напряженные отношения. Женщина отправилась в полицию села Бондари и заявила о краже.

- Осужденная, будучи предупрежденной об уголовной ответственности, подала заведомо ложное заявление о хищении у нее более 600 тысяч рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

В ходе проверки доводы подсудимой не подтвердились. В возбуждении уголовного дела было отказано.

Тамбовчанка признала вину. Ее оштрафовали на 50 тысяч рублей.