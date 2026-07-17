В Тамбовской области утвердили новый рекомендованный график учебы и каникул

С нового учебного года для учеников 1–9-х классов рекомендованы триместры, а для 10–11-х классов — полугодия. При этом каждая школа утверждает свой календарный учебный график самостоятельно, поэтому возможны небольшие изменения.

- Такое решение принято с учётом пожеланий родителей о снижении нагрузки за счёт более частых каникул, на основе успешного опыта муниципалитетов, уже работающих по триместрам, а также с расчётом на то, что периоды каникул будут использованы для методических семинаров и повышения квалификации педагогов, – сообщает министерство образования и науки Тамбовской области.

Для учащихся 1-9-х классов при обучении по триместрам и учащихся 10-11-х классов при обучении по полугодиям рекомендуются следующие сроки каникул:

- с 5 по 11 октября 2026 года и с 16 по 22 ноября 2026 года.

- с 30 декабря 2026 года по 10 января 2027 года и с 15 по 23 февраля 2027 года.

- с 5 по 11 апреля 2027 года.

В соответствии с рекомендуемыми датами учащиеся 1-х классов уходят на летние каникулы с 22 мая, учащиеся 2–8-х и 10-х классов — с 27 мая. Для учащихся 9-х и 11-х классов возможны изменения в датах в зависимости от расписания проведения экзаменов.