В Тамбове задержали двух иностранцев с наркотиками

На одной из улиц Тамбова оперативники задержали двух жителей страны ближнего зарубежья 21 года и 29 лет. Мужчин заподозрили в незаконном обороте наркотиков. При досмотре у иностранцев нашли 12 свертков с веществом светлого цвета.

В ходе исследования установлено, что задержанные пытались сбыть 5,15 гр наркотического средства «метадон», что является крупным размером.

В ходе допроса выяснилось, что иностранцы прибыли распространять в Тамбове наркотики из Московской области.

- Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 ч. 2 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ. Мужчин задержали и заключили под стражу, – сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.