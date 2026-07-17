Тамбовчанин, ударивший знакомого обухом топора по голове, отправится в колонию строгого режима

Фото прокуратуры Староюрьевского района

Прокурор Староюрьевского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 42-летнего мужчины. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В январе 2026 года в одном из домов деревни Рогожкино Староюрьевского округа тамбовчанин поругался со своим знакомым.

Тамбовчанина осудили за смертельный удар топором. Видео прокуратуры Староюрьевского района

- Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес своему знакомому один удар в область головы обухом топора, - сообщает прокуратура Староюрьевского округа.

56-летнему потерпевшему удалось самостоятельно дойти до дома. После его госпитализировали. Через несколько дней мужчина скончался в больнице.

Подсудимый признал вину. Его приговорили к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.