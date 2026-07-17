Тамбовчанин сел пьяным за руль, врезался в забор и напал на сотрудника ГИБДД

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины. Местного жителя обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

15 мая 2026 года нетрезвый обвиняемый сел за руль машины, не справился с управлением и врезался в забор.

Мужчина отказался предъявить документы на автомобиль прибывшим на место сотрудникам ГИБДД и пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Кроме того, он пытался сбежать.

- Попытался покинуть место ДТП, после чего нанес одному из полицейских, пытавшемуся остановить его, удар кулаком, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Уголовное дело рассмотрит суд.