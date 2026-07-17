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НовостиПроисшествия17 июля 2026 8:49

В Тамбовском округе ГАЗель с прицепом протаранила легковушку на буксире

Травмы в ДТП получил водитель ВАЗ
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель отказался от госпитализации

Водитель отказался от госпитализации

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получил травмы мужчина, произошла 16 июля в 22 часа 25 минут на 427 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Тамбовском муниципальном округе. 67-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3110» с прицепом, не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди «ВАЗ-2114», на буксире, которым управлял 24-летний мужчина. После удара «ВАЗ-2114» врезался в буксирующий его грузовик «Iveco Daily» под управлением 56-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получил водитель «ВАЗ 2114», его на месте осмотрели медики бригады скорой медицинской помощи, от госпитализации мужчина отказался, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Участниками аварии стали три авто

Участниками аварии стали три авто

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.