Тамбовского перевозчика обвиняют в хищении 1,8 млн рублей

В Тамбовской области возбуждено уголовное дело в отношении 67-летнего предпринимателя. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, с апреля 2025 по апрель 2026 года ранее судимый индивидуальный предприниматель по муниципальному контракту осуществлял регулярные пассажирские перевозки в Инжавинском округе.

Мужчина вносил недостоверные сведения в отчетную документацию и представлял ее в Министерство транспорта Тамбовской области. На основании сфальсифицированных данных он незаконно получал субсидии из бюджета в качестве возмещения затрат на перевозку пассажиров.

- Бюджету Инжавинского муниципального округа был причинен ущерб на сумму свыше 1,8 млн рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Уточняется, что преступление выявили сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции.