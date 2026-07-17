В Тамбове после вмешательства прокуратуры начали ремонт дороги

Прокуратура Ленинского района Тамбова по обращению местных жителей провела проверку соблюдения законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения, выявив нарушения на одной из улиц областного центра.
- На улице Ново-Южная участок автомобильной дороги находится в ненормативном состоянии, - сообщает прокуратура Ленинского района.
Ведомство направило в суд иск, требуя обязать городское руководство устранить дефекты асфальта. Иск был рассмотрен и удовлетворен.
На данный момент на дороге проводятся ремонтные работы.