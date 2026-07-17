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НовостиОбщество17 июля 2026 8:19

В Тамбове после вмешательства прокуратуры начали ремонт дороги

Жители пожаловались на состояние участка улицы Ново-Южной
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Ленинского района города Тамбова

Фото прокуратуры Ленинского района города Тамбова

Прокуратура Ленинского района Тамбова по обращению местных жителей провела проверку соблюдения законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения, выявив нарушения на одной из улиц областного центра.

- На улице Ново-Южная участок автомобильной дороги находится в ненормативном состоянии, - сообщает прокуратура Ленинского района.

Ведомство направило в суд иск, требуя обязать городское руководство устранить дефекты асфальта. Иск был рассмотрен и удовлетворен.

На данный момент на дороге проводятся ремонтные работы.