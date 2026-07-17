В Тамбовской области женщина за рулем электровелосипеда сбила пешехода

Водителя и пешехода госпитализировали Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадали две женщины, произошла 16 июля в 11 часов 25 минут в районе дома №34 по улице Дорожной села Молоканщина Кирсановского муниципального округа. 49-летняя водитель электровелосипеда «Monster Minako» сбила 55-летнюю женщину, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении.

- В результате ДТП оба участника происшествия получили травмы и были доставлены и госпитализированы в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.