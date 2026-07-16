Тамбовчанка нашла чужую банковскую карту и оплачивала ею свои покупки

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 62-летней женщины. Местную жительницу подозревают в краже средств с банковского счета.

- 3 июля 2026 года подозреваемая, завладев утерянной банковской картой несовершеннолетней девушки, похитила денежные средства с ее расчетного счета, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Подозреваемая тратила чужие деньги, расплачиваясь картой в различных торговых точках.

Уточняется, что за кражу с банковского счета может грозить до 6 лет лишения свободы.