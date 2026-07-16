На тамбовских АЗС вводится заправка машин по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера

Минимальный объем топлива, который можно залить в бак, на данный момент не регламентируется. Фото из архива КП

В Тамбовской области подведены итоги голосования о введении на АЗС региона заправки по первой цифре госномера. По данным губернатора Тамбовской области Евгения Первышова большинство проголосовавших высказались за отпуск топлива по системе «чет-нечет». Об этом глава региона сообщает в своем официальном канале в МАХ.

С 13-15 июля на платформе «Госуслуги» проголосовал 8041 автовладелец Тамбовской области. При этом более 80% проголосовавших высказались за введение заправки по четным/нечетным дням в зависимости от первой цифры госномера.

- Еще 71,2% высказались за дополнительное ограничение минимального объема отпускаемого топлива (не менее 20 и не более 30 литров), - рассказал глава Тамбовской области.

На основании результатов голосования было подписано постановление правительства Тамбовской области, в соответствии с которым новая система отпуска бензина АИ-95 и АИ-92 будет действовать на всех заправках региона с 20 июля.

Так, в четные дни календаря будут заправляться автомобили с госномерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6, 8. По нечетным числам купить топливо могут владельцы машин с номерами, начинающимися на 1, 3, 5, 7, 9.

Уточняется, что ограничения по максимальному отпуску топлива (30 литров) и запрет на канистры сохраняются. А вот ограничения по минимальной заправке на одну машину, которые также были предложены жителями Тамбовской области, пока вводиться не будут. Хотя такую возможность в дальнейшем региональное руководство не исключает.

Кроме того, губернатор рассказал о том, что в Тамбовской области продолжается работа над дальнейшим увеличением поставок топлива в регион.

- Постепенно увеличивается количество действующих АЗС и объемы отпуска на каждую из них, - отмечает Евгений Первышов.

Он также обратился к автовладельцам с просьбой с пониманием отнестись к временным мерам, задача которых - уменьшить очереди на заправках.

- Бензин на АЗС «Роснефти» будет каждый день, с остальными заправками мы постоянно ведем работу, - заверил руководитель региона.