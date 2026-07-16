В одном из прудов Тамбовской области на плотине сорвало задвижку

ЧП произошло в водоеме Жердевского округа

13 июля в министерство экологии и природных ресурсов поступила информация о возможной неисправности запирающей арматуры на гидротехническом сооружении и образованном им пруде в поселке Демьян Бедный Жердевского округа.

Согласно официальным данным, гидротехническое сооружение построили в 1972 году и традиционно использовали для сельскохозяйственных нужд. Усталость металла и деформация сварных швов привели к разрушению запирающей крышки задвижки. В результате под огромным давлением произошел ее срыв.

ГТС. Жердевский округ

В региональном правительстве принято решение направить на место рембригаду, в состав которой вошли специалисты минэкологии и Тамбовского водного хозяйства. Восстановительные работы, в итоге, заняли двое суток, в течение которых специалисты трудились непрерывно. Течь удалось остановить.

Главное — удалось не допустить ущерба аборигенным рыбным запасам и сохранить стабильное ведение хозяйственной деятельности. Тип питания этого водоема — осадковый, потребуется какое-то время для восстановления водности. Нельзя не отметить, что большая часть ГТС — постройки 70–80-х годов, и, конечно, такие риски существуют.

- Отдельные слова благодарности хочу сказать жителям поселка Демьян Бедный. В непростой ситуации они не остались в стороне: организовали горячее питание для специалистов, в том числе и в ночное время, помогли с необходимыми материалами, – говорит министр экологии и природных ресурсов Дмитрий Сомов.

Фото/видео министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области