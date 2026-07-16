Тамбовчанин обманул своих знакомых на 17,5 млн рублей

В Тамбове 38-летнего бывшего водителя госучреждения задержали по подозрению в мошенничестве.

В 2025 году несколько жителей областного центра сообщили в полицию о том, что пострадали от действий злоумышленника.

- Фигурант брал предоплату за различные услуги, заранее зная, что не выполнит обязательства, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Мужчина брался помогать в ремонте автомобилей, закупке стройматериалов, покупке земельных участков и получал наличные или перевод от доверчивых клиентов, а в итоге прекращал с ними общение. Под конец подозреваемый покинул место жительства и поселился в Москве.

Местонахождение афериста удалось установить, мужчина был задержан и доставлен в Тамбов.

В настоящее время установлена причастность фигуранта к 12 мошенничествам на общую сумму 7,5 млн рублей.

Возбуждены уголовные дела.