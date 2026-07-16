В Тамбовской области за убийство осудили иностранца

В суде вынесли приговор 28-летнему иностранцу, которого признали виновным в совершении преступления по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На следствии и в суде установили что 26 мая фигуранту позвонил знакомый и во время телефонного разговора оскорбительно выразился в адрес его родственницы. Дальнейшее выяснение отношений мужчины продолжили при личной встрече, во время которой фигурант нанес оппоненту два удара ножом в грудь. От полученных ран 41-летний мужчина скончался на месте происшествия.

- Фигуранта приговорили к 8 годам колонии строгого режима, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области.