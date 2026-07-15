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НовостиПроисшествия15 июля 2026 14:13

В Тамбовской области подрядчик, ремонтирующий детский сад, пытался похитить более 1 млн рублей

Прораб заявил о непредвиденных работах, которые якобы были проведены сверх сметы
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на мошенничество.

Обвиняемый был работником субподрядной организации и выполнял обязанности прораба во время капитального ремонта детского сада «Березка» в Пичаевском округе.

- Обвиняемый, преследуя корыстный мотив, сообщил директору основной подрядной организации недостоверные сведения о выполнении ряда непредвиденных работ, которые не были учтены в смете, на сумму более 1 млн рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

На основании данной информации генеральный подрядчик предоставил заказчику отчетные документы и получил оплату за работы, которые фактически не были выполнены.

- Довести до конца свой преступный умысел фигурант не смог, так как о попытке хищения при проведении ремонтных работ на объекте стало известно сотрудникам правоохранительных органов, - отметили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Деньги остались на счету генерального подрядчика и не были выплачены субподрядчику.

Обвиняемый признал вину.

Уголовное дело направлено в Пичаевский районный суд.