В Тамбовской области подрядчик, ремонтирующий детский сад, пытался похитить более 1 млн рублей

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на мошенничество.

Обвиняемый был работником субподрядной организации и выполнял обязанности прораба во время капитального ремонта детского сада «Березка» в Пичаевском округе.

- Обвиняемый, преследуя корыстный мотив, сообщил директору основной подрядной организации недостоверные сведения о выполнении ряда непредвиденных работ, которые не были учтены в смете, на сумму более 1 млн рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

На основании данной информации генеральный подрядчик предоставил заказчику отчетные документы и получил оплату за работы, которые фактически не были выполнены.

- Довести до конца свой преступный умысел фигурант не смог, так как о попытке хищения при проведении ремонтных работ на объекте стало известно сотрудникам правоохранительных органов, - отметили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

Деньги остались на счету генерального подрядчика и не были выплачены субподрядчику.

Обвиняемый признал вину.

Уголовное дело направлено в Пичаевский районный суд.