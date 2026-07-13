Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия13 июля 2026 14:49

В Тамбовской области два человека погибли во время катания на сапбордах

Поиски тела одного из погибших продолжаются до сих пор
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

За прошедшие в Тамбовской области два человека утонули при катании на сапбордах. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

- В первом случае погибла 38-летняя женщина, во втором - на глазах у знакомой упал с сапборда и ушел под воду 40-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время поиски тела мужчины продолжаются.

Уточняется, что в обоих случаях, пострадавшие катались на сапборде без спасательного жилета и страховочного лиша.

Всего с начала купального сезона в Тамбовской области было зарегистрировано 10 случаев гибели людей на воде в Моршанске, Тамбовском, Сампурском, Знаменском, Рассказовском, Токаревском, Инжавинском и Ржаксинском округах.

По данным ведомства, чаще всего несчастные случаи происходили в водоемах сельской местности, а также в местах, необорудованных для купания. В большинстве случаев погибшие были пьяны. Двое мужчин утонули, упав с лодки.

Для выяснения обстоятельств и причин случившегося следственными органами СК России по Тамбовской области было организовано проведение проверок.