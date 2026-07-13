В Тамбовской области два человека погибли во время катания на сапбордах

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

За прошедшие в Тамбовской области два человека утонули при катании на сапбордах. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

- В первом случае погибла 38-летняя женщина, во втором - на глазах у знакомой упал с сапборда и ушел под воду 40-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время поиски тела мужчины продолжаются.

Уточняется, что в обоих случаях, пострадавшие катались на сапборде без спасательного жилета и страховочного лиша.

Всего с начала купального сезона в Тамбовской области было зарегистрировано 10 случаев гибели людей на воде в Моршанске, Тамбовском, Сампурском, Знаменском, Рассказовском, Токаревском, Инжавинском и Ржаксинском округах.

По данным ведомства, чаще всего несчастные случаи происходили в водоемах сельской местности, а также в местах, необорудованных для купания. В большинстве случаев погибшие были пьяны. Двое мужчин утонули, упав с лодки.

Для выяснения обстоятельств и причин случившегося следственными органами СК России по Тамбовской области было организовано проведение проверок.