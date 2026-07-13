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НовостиПроисшествия13 июля 2026 14:15

Тамбовчанина будут судить за покупку и хранение синтетических наркотиков

У мужчины изъяли 0,29 грамма запрещенных веществ
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Жердевского района

Фото прокуратуры Жердевского района

Прокуратура Жердевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 40-летнего мужчины. Местный житель обвиняется в незаконных приобретении и хранении наркотиков.

В мае 2026 года обвиняемый незаконно купил запрещенные вещества и хранил их без цели сбыта. В тот же день мужчину задержали.

- Фигурант был задержан сотрудниками полиции, которые в ходе личного досмотра обнаружили и изъяли синтетический наркотик массой 0,29 грамма, - прокомментировали в прокуратуре Жердевского района.

Уголовное дело направлено в Жердевский районный суд.