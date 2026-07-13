Тамбовчанина приговорили к обязательным работам за поездки пьяным за рулем

В суде вынесли приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего жителя Уваровского округа, которого признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

В суде установили и доказали, что в апреле этого года мужчина управлял автомобилем «Шевроле Нива» в состоянии алкогольного опьянения, при этом ранее он привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения.

- Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 220 часов, а также на 2,5 года лишил его прав, – сообщает прокуратура Тамбовской области.