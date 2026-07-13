В Тамбове двое подростков спасли из воды мужчину. Об этом рассказали в администрации областного центра.

ЧП произошло на Цне 26 июня. В районе СНТ «Излучина» у Рассказовского шоссе мужчина, находившийся в моторной лодке, почувствовал себя плохо и упал в воду. Находившиеся рядом Иван и Андрей услышали крик и бросились на помощь

- Ребята бросились на выручку, помогли пострадавшему выбраться на берег и позвали взрослых, - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова.

Родители подростков вызвали на место сотрудников МЧС и полицейских. Мужчину удалось спасти.

Мама Ивана Малина рассказала, что ее сын с детства мечтает работать в спецназе.

- Сын не считает свой поступок героическим. "Сделал и сделал, - говорит. - Спас и спас, ничего такого в этом нет", - поделилась женщина.

- Когда человек звал на помощь, кроме нас никого рядом не было. В этот момент о героизме не думал. Я рад, что человек остался жив, - говорит Андрей Алексейников.

Уточняется, чтоб оба мальчика учатся в школе №5 имени Ю.А. Гагарина.