В Знаменском округе 20-летний рабочий упал из-под крыши цеха во время демонтажных работ

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

В Знаменском округе следователи выясняют обстоятельства гибели работника, производившего демонтаж кровли здания. Об этом рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В июне 2026 года субподрядчик выполнял работы по демонтажу кровельного покрытия и железобетонных плит в производственном здании сельхозорганизации. При этом молодой рабочий упал вниз.

- После произошедшего 20-летний потерпевший сразу был госпитализирован в медицинское учреждение, где через несколько дней скончался, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

По данному факту следственные органы СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека.

Следователи и специалисты Государственной инспекции труда устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, а также лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности.