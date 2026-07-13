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НовостиОбщество13 июля 2026 12:13

В Тамбове росгвардейцы задержали пьяного водителя

35-летний мужчина превышал скорость и создавал аварийную ситуацию
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Мужчина ехал по ул. Октябрьской

Мужчина ехал по ул. Октябрьской

Во время патрулирования улицы Октябрьской в Тамбове росгвардейцы обратили внимание на легковой автомобиль иностранной марки, который грубо нарушал правила дорожного движения, превышал скоростной режим и создавал аварийную ситуацию на дороге. Сотрудники вневедомственной охраны приняли

меры для остановки и блокирования машины и задержали водителя с явными признаками опьянения до приезда сотрудников ГИБДД.

- Впоследствии подтвердилось, что мужчина управлял автомобилем в состоянии опьянения, – сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.