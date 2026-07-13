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НовостиПроисшествия13 июля 2026 12:03

В Тамбове водитель сел за руль после анестезии и устроил аварию

Мужчина потерял управление машиной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Люди в ДТП не пострадали

Люди в ДТП не пострадали

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В Тамбове на улице Ф. Энгельса произошла авария, которую спровоцировал водитель, севший за руль после визита к медику и сделанной анестезии. Во время поездки мужчина потерял управление автомобилем «Chery», после чего протаранил припаркованную «Ладу Весту», а затем по инерции влетел в дерево.

- К счастью, в этой аварии чудом никто не пострадал. Повреждения получили только автомобили, – говорят в пресс-службе ГАИ Тамбовской области. - Помните: последствия плохого самочувствия за рулём могут быть смертельно опасны — и для вас, и для окружающих!

Авария. Тамбов, Ф. Энгельса