В Тамбове водитель сел за руль после анестезии и устроил аварию

Люди в ДТП не пострадали Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В Тамбове на улице Ф. Энгельса произошла авария, которую спровоцировал водитель, севший за руль после визита к медику и сделанной анестезии. Во время поездки мужчина потерял управление автомобилем «Chery», после чего протаранил припаркованную «Ладу Весту», а затем по инерции влетел в дерево.

- К счастью, в этой аварии чудом никто не пострадал. Повреждения получили только автомобили, – говорят в пресс-службе ГАИ Тамбовской области. - Помните: последствия плохого самочувствия за рулём могут быть смертельно опасны — и для вас, и для окружающих!