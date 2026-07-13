Тамбовчане оставили в соцсетях 1103 сообщения

На прошлой неделе специалисты ЦУР обработали и передали на исполнение 1103 сообщения от жителей региона. Тамбовчане оставляли их в соцсетях. Особенно активными были жители Тамбова, Мичуринска и Уварова.

Больше всего вопросов об энергетике. Тамбовчане сообщали о росте цен на топливо и его нехватке, а также об отключениях электричества и авариях на подстанциях.

Поступали вопросы о благоустройстве: содержании и уборке зелёных насаждений, вырубке и опиловке деревьев.

Вопросы ЖКХ также волновали тамбовчан. Мы фиксировали сообщения об отсутствии холодной и горячей воды, неисправностях и авариях в системах водоснабжения и водоотведения.