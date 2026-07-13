Прокуратура через суд взыскала 1,3 млн рублей в пользу тамбовчанки, обманутой мошенниками

Прокуратурой Октябрьского района Тамбова проведена проверка по обращению местной жительницы. Женщина сообщила о том, что ее сбережения похитили мошенники.

Обманутая злоумышленниками тамбовчанка перевела более 1,3 млн рублей на указанный ими «безопасный» счет.

В ходе расследования уголовного дела выяснилось, что похищенные средства поступили на банковский счет жителя Пермского края.

- Прокуратура направила в суд иск о взыскании с владельца счета суммы неосновательного обогащения, - сообщает прокуратура Октябрьского района.

Суд взыскал в пользу потерпевшей более 1,3 млн рублей.