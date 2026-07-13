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НовостиПроисшествия13 июля 2026 9:15

Жительницу Тамбова задержали за кражи из магазинов

Женщина тайком выносила из торговых залов продукты и бытовую химию
Марина МАКОВЛЕВА

47 летняя жительница Тамбова задержана по подозрению в совершении 11 краж из магазинов. Тамбовчанка орудовала в областном центре с апреля по июнь 2026 года.

- Злоумышленница выносила из торговых залов не только продукты питания, но и бытовую химию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Сумма ущерба превысила 26 тысяч рублей.

На камеры видеонаблюдения торговых точек попал процесс выноса товаров без оплаты. Личность подозреваемой удалось установить.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские выясняют обстоятельства совершенных преступлений и устанавливают причастность тамбовчанки в другим кражам.