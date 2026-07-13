В столкновении иномарки и ГАЗели в Тамбовской области пострадал водитель легковушки

В аварии получил травмы водитель Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 12 июля в 16 часов 20 минут на улице Шмаковской в районе дома №55 города Рассказово. 77-летний водитель автомобиля «Toyota Avensis» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и столкнулся с движущимся по главной «ГАЗ 2217» под управлением 62-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя автомобиля «Toyota Avensis» с различными травмами на автомобиле скорой помощи доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.