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НовостиПроисшествия13 июля 2026 8:54

В столкновении иномарки и ГАЗели в Тамбовской области пострадал водитель легковушки

Мужчину на скорой доставили в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В аварии получил травмы водитель

В аварии получил травмы водитель

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 12 июля в 16 часов 20 минут на улице Шмаковской в районе дома №55 города Рассказово. 77-летний водитель автомобиля «Toyota Avensis» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при выезде со второстепенной дороги не уступил дорогу и столкнулся с движущимся по главной «ГАЗ 2217» под управлением 62-летнего мужчины.

- В результате ДТП водителя автомобиля «Toyota Avensis» с различными травмами на автомобиле скорой помощи доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Водитель не уступил дорогу авто, двигавшемуся по главной

Водитель не уступил дорогу авто, двигавшемуся по главной

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.