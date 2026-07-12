Жителя Тамбовской области осудят за нападение на полицейских

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Рассказово. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

По данным регионального СУ СКР, вечером 12 июня пьяный мужчина применил физическую силу в отношении двух сотрудников полиции. Правоохранители пытались пресечь совершение им противоправных действий в общественном месте. А тот в ответ нанес им несколько ударов кулаком и ногой.

По шло расследование силовики собрали достаточное количество доказательств. Их хватило для направления уголовного дела в суд.