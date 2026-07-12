Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП
На трех городских пляжах Тамбова запретили купание. Санитарные врачи провели исследование и предупредили о несоответствии нормам.
Превышение по микробиологическим показателям зафиксировали на пляжах:
- «Парус», левый берег канала Цны, ул. Набережная, 14;
- «Детский», правый берег канала Цны, парк Дружбы, у Тезикова моста;
- «Пригородный», район МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Федорова.
В этих местах введены временные ограничения купания. Дирекция городского хозяйства выставила аншлаги, предупреждающие о запрете. Об этом же сигнализирует красный цвет флага в районе вышки спасателя. Когда купание разрешат, цвет полотнища сменится на желтый.