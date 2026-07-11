Тамбовчанку будут судить за присвоение 1,8 миллиона рублей

В суде вынесут приговор 45-летней жительнице г. Тамбова, которую обвиняют в преступлении по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемая, работая директором коммерческой организации в Моршанске, с октября по ноябрь 2025 года без законных на то оснований перевела на свой банковский счёт и забрала из кассы более 1,8 млн рублей, чем причинила организации ущерб в особо крупном размере.

Вину в инкриминируемом преступлении фигурантка не признала.

- Уголовное дело направлено в Моршанский районный суд для рассмотрения по существу, – сообщает прокуратура Тамбовской области.