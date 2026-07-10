Тамбовчанина осудили за покупку поддельной справки для получения прав

Прокуратура Советского района Тамбова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего мужчины. Местный житель признан виновным в пособничестве в подделке официального документа.

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В 2024 году подсудимый, у которого имеются медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами, получил от лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, поддельную справку с отметками об отсутствии противопоказаний. За документ мужчина заплатил 2 тысячи рублей.

- В последующем подсудимый предъявил поддельное медицинское заключение сотруднику ГИБДД для получения водительских прав, - отметили в прокуратуре Советского района города Тамбова.

Фигурант признал вину. Его приговорили к ограничению свободы сроком на 4 месяца.