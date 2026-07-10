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НовостиОбщество10 июля 2026 14:44

В Тамбовской области выявлено два новых случая заражения клещевым боррелиозом

Количество пострадавших достигло трех человек
Марина МАКОВЛЕВА

1707 тамбовчан обратились в медицинские учреждения по поводу укуса клеща в текущем сезоне, 565 пострадавших - дети. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.

- В текущем сезоне выявлено трое человек, заболевший клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), - рассказали в ведомстве.

По данным Центра гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области, 42% исследованных клещей оказались заражены клещевым боррелиозом и другими инфекциями.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что чаще всего членистоногие атакую тамбовчан на территории домовладений и приусадебных участков, в черте населенных пунктов и на природе.

Акарицидные мероприятия в регионе проведены в местах массового пребывания населения на площади 770,29 га.