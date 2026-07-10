Тамбовчанка не оплатила 150 штрафов Госавтоинспекции и осталась без иномарки

Фото УФССП России по Тамбовской области

У тамбовчанки арестовали машину марки «Changan CS35» за неуплату задолженности по 150 штрафам Госавтоинспекции. Исполнительные производства были возбуждены в Мичуринском районном отделении судебных приставов.

45-летняя жительница Мичуринска регулярно нарушала правила дорожного движения, но не платила штрафы вовремя.

- Сотрудник органа принудительного исполнения наложил арест на автомобиль марки «Changan CS35» неплательщицы, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.

В настоящее время машина находится на спецстоянке. Если долг не будет оплачен, она будет принудительно реализована.