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НовостиОбщество10 июля 2026 14:10

Тамбовчанка не оплатила 150 штрафов Госавтоинспекции и осталась без иномарки

Женщина систематически нарушала правила дорожного движения, пока ее машину не арестовали
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УФССП России по Тамбовской области

Фото УФССП России по Тамбовской области

У тамбовчанки арестовали машину марки «Changan CS35» за неуплату задолженности по 150 штрафам Госавтоинспекции. Исполнительные производства были возбуждены в Мичуринском районном отделении судебных приставов.

45-летняя жительница Мичуринска регулярно нарушала правила дорожного движения, но не платила штрафы вовремя.

- Сотрудник органа принудительного исполнения наложил арест на автомобиль марки «Changan CS35» неплательщицы, - сообщает пресс-служба УФССП России по Тамбовской области.

В настоящее время машина находится на спецстоянке. Если долг не будет оплачен, она будет принудительно реализована.