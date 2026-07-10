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НовостиПолитика10 июля 2026 13:58

Временно исполняющим обязанности главы города Кирсанова назначен Сергей Плуталов

Ранее чиновник занимал должность заместителя градоначальника
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации города Кирсанова

Фото администрации города Кирсанова

В Кирсанове назначен временно исполняющий полномочия главы города. В соответствии с постановлением губернатора Тамбовской области Евгения Первышова им стал Сергей Плуталов.

Ранее Сергей Плуталов занимал пост заместителя главы администрации Кирсанова, курируя социальную сферу и вопросы взаимодействия с политическими партиями и общественными организациями.

- Он будет исполнять возложенные на него полномочия до дня избрания главы Кирсанова в установленном порядке и вступления его в должность, - прокомментировали в администрации города Кирсанова.